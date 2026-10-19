Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Performance im Fokus
|
19.10.2026 15:58:48
SIX-Handel SMI sackt am Montagnachmittag ab
Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,41 Prozent auf 14 331,70 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,442 Prozent auf 14 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 391,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 350,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 295,37 Punkten.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SMI bei 13 786,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 14 343,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SMI 12 644,49 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,19 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,04 Prozent auf 87,18 CHF), Givaudan (+ 0,82 Prozent auf 3 947,00 CHF), Lonza (+ 0,66 Prozent auf 608,00 CHF), Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 610,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,13 Prozent auf 614,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 74,36 CHF), UBS (-1,69 Prozent auf 38,96 CHF), Alcon (-1,06 Prozent auf 54,16 CHF), Richemont (-0,88 Prozent auf 174,55 CHF) und Galderma (-0,68 Prozent auf 174,85 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 598 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel SMI sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|SMI-Handel aktuell: SMI beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80,28
|-0,94%
|Alcon AG
|58,80
|-0,07%
|Galderma
|186,05
|-1,25%
|Givaudan AG
|4 254,00
|1,09%
|Logitech S.A.
|95,12
|2,54%
|Lonza AG (N)
|658,00
|1,76%
|Partners Group AG
|656,60
|0,34%
|Richemont
|188,15
|0,08%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|408,01
|0,62%
|Swiss Re AG
|161,35
|0,81%
|UBS
|41,98
|-0,83%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|664,20
|1,47%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 368,78
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.