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Index-Performance im Fokus 19.10.2026 15:58:48

SIX-Handel SMI sackt am Montagnachmittag ab

SIX-Handel SMI sackt am Montagnachmittag ab

Der SMI verliert am Nachmittag an Wert.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,41 Prozent auf 14 331,70 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,442 Prozent auf 14 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 391,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 350,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 295,37 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SMI bei 13 786,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 14 343,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SMI 12 644,49 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,19 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,04 Prozent auf 87,18 CHF), Givaudan (+ 0,82 Prozent auf 3 947,00 CHF), Lonza (+ 0,66 Prozent auf 608,00 CHF), Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 610,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,13 Prozent auf 614,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 74,36 CHF), UBS (-1,69 Prozent auf 38,96 CHF), Alcon (-1,06 Prozent auf 54,16 CHF), Richemont (-0,88 Prozent auf 174,55 CHF) und Galderma (-0,68 Prozent auf 174,85 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 598 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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Alcon AG 58,80 -0,07% Alcon AG
Galderma 186,05 -1,25% Galderma
Givaudan AG 4 254,00 1,09% Givaudan AG
Logitech S.A. 95,12 2,54% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 658,00 1,76% Lonza AG (N)
Partners Group AG 656,60 0,34% Partners Group AG
Richemont 188,15 0,08% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 408,01 0,62% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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