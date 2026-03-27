SIX-Handel SMI sackt letztendlich ab

Der SMI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 0,57 Prozent auf 12 570,26 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,505 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,028 Prozent auf 12 638,42 Punkte an der Kurstafel, nach 12 641,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 638,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 512,18 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 3,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, notierte der SMI bei 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 13 242,80 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 12 867,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 5,11 Prozent ein. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 128,55 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 2 653,00 CHF), Nestlé (+ 0,22) Prozent auf 76,37 CHF), Swiss Life (+ 0,14 Prozent auf 838,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,04 Prozent auf 547,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swisscom (-3,88 Prozent auf 668,00 CHF), Logitech (-3,54 Prozent auf 71,98 CHF), Kühne + Nagel International (-2,61 Prozent auf 171,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,32 Prozent auf 63,14 CHF) und Holcim (-2,02 Prozent auf 64,94 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 072 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,247 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 6,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at