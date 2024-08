SIX-Handel: SMI schließt mit Gewinnen

Zum Handelsende ging es im SMI im SIX-Handel um 0,65 Prozent nach oben auf 12 150,22 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,394 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 12 107,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12 071,83 Punkten am Vortag.

Bei 12 063,83 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 188,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 2,14 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 12 279,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, bewegte sich der SMI bei 11 899,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 985,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,77 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,62 Prozent auf 133,10 CHF), Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 1 186,00 CHF), Swiss Re (+ 2,07 Prozent auf 108,30 CHF), Sika (+ 1,99 Prozent auf 256,50 CHF) und Logitech (+ 1,94 Prozent auf 77,62 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Geberit (-1,82 Prozent auf 518,60 CHF), UBS (-1,02 Prozent auf 26,18 CHF), Swisscom (-0,75 Prozent auf 528,50 CHF), Nestlé (-0,02 Prozent auf 89,28 CHF) und Lonza (+ 0,18 Prozent auf 551,40 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 580 349 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 239,326 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at