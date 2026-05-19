SIX-Handel: So performt der SMI am Dienstagnachmittag

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Dienstag geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,84 Prozent auf 13 351,37 Punkte nach oben. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,567 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,381 Prozent fester bei 13 291,20 Punkten, nach 13 240,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 285,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 425,38 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SMI auf 13 426,72 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 799,59 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Stand von 12 356,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,785 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,57 Prozent auf 485,00 CHF), Alcon (+ 2,26 Prozent auf 52,58 CHF), Partners Group (+ 2,09 Prozent auf 910,40 CHF), Nestlé (+ 1,62 Prozent auf 79,51 CHF) und Roche (+ 1,43 Prozent auf 326,30 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 79,82 CHF), Amrize (-1,29 Prozent auf 38,25 CHF), Kühne + Nagel International (-0,89 Prozent auf 172,35 CHF), Geberit (-0,44 Prozent auf 500,80 CHF) und Swiss Life (-0,26 Prozent auf 858,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 790 837 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 280,868 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at