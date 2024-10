SIX-Handel: So steht der SMI am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch legt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 12 066,89 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,418 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,130 Prozent auf 11 995,33 Punkte an der Kurstafel, nach 12 010,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 067,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 988,06 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,276 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der SMI mit 11 980,64 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2024, einen Stand von 12 037,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, stand der SMI bei 10 822,24 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,03 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 1,50 Prozent auf 99,04 CHF), Swiss Re (+ 1,31 Prozent auf 111,90 CHF), Partners Group (+ 0,91 Prozent auf 1 275,00 CHF), Richemont (+ 0,77 Prozent auf 131,05 CHF) und UBS (+ 0,75 Prozent auf 26,89 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,15 Prozent auf 223,20 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 72,58 CHF), Givaudan (-0,47 Prozent auf 4 424,00 CHF), Geberit (-0,34 Prozent auf 529,00 CHF) und Sonova (-0,28 Prozent auf 316,80 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 132 691 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 228,671 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at