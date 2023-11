SIX-Handel: SPI fester

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,04 Prozent auf 14 218,10 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,863 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,090 Prozent tiefer bei 14 199,32 Punkten, nach 14 212,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 14 178,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 219,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,830 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 13 551,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 455,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 200,43 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Spexis (+ 36,89 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (+ 18,70 Prozent auf 0,05 CHF), Medartis (+ 9,67 Prozent auf 70,30 CHF), Von Roll (+ 4,74 Prozent auf 0,84 CHF) und Phoenix Mecano (+ 3,49 Prozent auf 415,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen CI Com SA (-16,99 Prozent auf 1,71 CHF), Meyer Burger (-11,76 Prozent auf 0,22 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-10,73 Prozent auf 4,16 CHF), Talenthouse (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF) und Idorsia (-5,36 Prozent auf 1,66 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 25 446 143 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Im SPI weist die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

