SIX-Handel: SPI klettert zum Start des Montagshandels

Am Montag legt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,51 Prozent auf 16 073,13 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,970 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,541 Prozent fester bei 16 078,71 Punkten, nach 15 992,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 093,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 073,13 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wurde der SPI mit 15 093,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 938,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, erreichte der SPI einen Stand von 15 075,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 093,81 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 8,82 Prozent auf 3,70 CHF), MCH (+ 3,92 Prozent auf 5,30 CHF), Burckhardt Compression (+ 3,48 Prozent auf 624,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,00 Prozent auf 10,30 CHF) und u-blox (+ 2,93 Prozent auf 98,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-7,26 Prozent auf 0,07 CHF), SIG Combibloc (-4,97 Prozent auf 17,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2,71 Prozent auf 8,99 CHF), Bell (-2,46 Prozent auf 277,50 CHF) und Thurgauer Kantonalbank (-1,56 Prozent auf 126,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 11 177 210 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 249,150 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

