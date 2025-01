SIX-Handel: SPI legt am Nachmittag zu

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,58 Prozent höher bei 16 652,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,203 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,240 Prozent stärker bei 16 596,92 Punkten, nach 16 557,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 587,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 669,78 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 463,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 096,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2024, betrug der SPI-Kurs 14 879,75 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 669,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 453,24 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 36,00 Prozent auf 8,50 CHF), Evolva (+ 9,00 Prozent auf 1,15 CHF), Logitech (+ 7,35 Prozent auf 88,76 CHF), MCH (+ 7,16 Prozent auf 4,04 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,19 Prozent auf 9,52 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Rieter (-10,72 Prozent auf 88,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,40 Prozent auf 0,19 CHF), Lonza (-3,90 Prozent auf 571,40 CHF), Xlife Sciences (-3,21 Prozent auf 21,10 CHF) und Medartis (-2,95 Prozent auf 69,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. 2 296 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 253,298 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

