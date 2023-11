SIX-Handel: SPI liegt am Mittag im Plus

So bewegt sich der SPI mittags.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 13 910,32 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,826 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 891,77 Zählern und damit 0,226 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 860,50 Punkte).

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 13 920,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 880,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 240,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 14 623,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der SPI einen Stand von 14 256,26 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,954 Prozent ein. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 10,69 Prozent auf 2,24 CHF), ONE swiss bank (+ 9,85 Prozent auf 2,90 CHF), Comet (+ 8,49 Prozent auf 222,40 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,93 Prozent auf 0,43 CHF) und ObsEva (+ 5,88 Prozent auf 0,05 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Addex Therapeutics (-8,33 Prozent auf 0,04 CHF), Spexis (-7,69 Prozent auf 0,06 CHF), Perrot Duval SA (-4,96 Prozent auf 67,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,23 Prozent auf 49,80 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 906 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,672 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

