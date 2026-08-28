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Index-Bewegung 28.08.2026 12:26:48

SIX-Handel: SPI mittags mit Zuschlägen

SIX-Handel: SPI mittags mit Zuschlägen

Der SPI gewinnt derzeit an Fahrt.

Am Freitag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 20 305,28 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,525 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,373 Prozent auf 20 338,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20 263,22 Punkten am Vortag.

Bei 20 291,59 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 354,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0,070 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der SPI noch bei 20 401,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SPI mit 19 084,30 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16 957,74 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,31 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Vetropack A (+ 5,58 Prozent auf 21,75 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,43 Prozent auf 0,19 CHF), BioVersys (+ 4,45 Prozent auf 25,80 CHF), Leonteq (+ 4,32 Prozent auf 21,75 CHF) und METALL ZUG (+ 3,90 Prozent auf 879,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-6,56 Prozent auf 0,57 CHF), Feintool International (-4,84 Prozent auf 11,80 CHF), Flughafen Zürich (-4,70 Prozent auf 215,00 CHF), Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF) und Stadler Rail (-2,36 Prozent auf 30,68 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 635 750 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 317,908 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 0,57 3,64% ASMALLWORLD AG
BioVersys 26,80 8,50% BioVersys
Curatis AG 20,50 6,22% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,56 -0,78% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,30 -3,91% Feintool International AG (N) (FIH)
Flughafen Zürich AG 224,20 -7,28% Flughafen Zürich AG
Leonteq AG 22,95 3,15% Leonteq AG
Logitech S.A. 84,52 0,52% Logitech S.A.
METALL ZUG AG B 895,00 3,47% METALL ZUG AG B
MindMaze Therapeutics 0,20 6,88% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 390,20 -2,40% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Stadler Rail 32,12 -4,18% Stadler Rail
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Villars SA 585,00 -3,31% Villars SA

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