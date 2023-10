SIX-Handel SPI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Am Abend agierten die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Der SPI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent auf 14 134,02 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,882 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 126,20 Zählern und damit 0,258 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 162,69 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 14 073,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 212,39 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 14 429,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Stand von 14 377,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der SPI mit 13 190,98 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,639 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 30,83 Prozent auf 15,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 20,82 Prozent auf 5,92 CHF), Xlife Sciences (+ 4,99 Prozent auf 40,00 CHF), Meier Tobler (+ 2,46 Prozent auf 39,50 CHF) und Emmi (+ 2,36 Prozent auf 867,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Talenthouse (-46,88 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-20,69 Prozent auf 0,23 CHF), Kinarus (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), Idorsia (-17,05 Prozent auf 1,93 CHF) und Perrot Duval SA (-10,32 Prozent auf 69,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 257 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 270,289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Achiko-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Varia US Properties-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at