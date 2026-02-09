SIX-Handel: SPI schließt in der Gewinnzone

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent höher bei 18 689,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,459 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 618,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 690,89 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 502,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16 974,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der SPI auf 16 709,95 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 10,97 Prozent auf 4,00 CHF), Evolva (+ 9,56 Prozent auf 0,85 CHF), Xlife Sciences (+ 8,91 Prozent auf 22,00 CHF), SoftwareONE (+ 6,65 Prozent auf 7,46 CHF) und Addex Therapeutics (+ 6,00 Prozent auf 0,05 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,66 Prozent auf 45,80 CHF), ASMALLWORLD (-6,90 Prozent auf 0,68 CHF) und Edisun Power Europe (-3,08 Prozent auf 63,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 245 336 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,650 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

