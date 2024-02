SIX-Handel: SPI schlussendlich stärker

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI legte im SIX-Handel letztendlich um 0,87 Prozent auf 14 986,90 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,968 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,194 Prozent auf 14 886,37 Punkte an der Kurstafel, nach 14 857,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 993,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 885,51 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,44 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 23.01.2024, bei 14 533,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 228,78 Punkten gehandelt. Der SPI stand vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 14 463,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,86 Prozent nach oben. 14 993,04 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 47,24 Prozent auf 2,40 CHF), Arundel (+ 14,50 Prozent auf 0,15 CHF), Schlatter Industries (+ 10,28 Prozent auf 23,60 CHF), Georg Fischer (+ 8,27 Prozent auf 66,80 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,59 Prozent auf 8,74 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Spexis (-13,80 Prozent auf 0,17 CHF), CI Com SA (-13,38 Prozent auf 1,36 CHF), Meyer Burger (-9,62 Prozent auf 0,08 CHF), Kudelski (-8,42 Prozent auf 1,25 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-8,00 Prozent auf 5,52 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 67 160 622 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,064 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

