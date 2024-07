SIX-Handel: SPI zeigt sich fester

Am Montag klettert der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 16 457,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,120 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,231 Prozent auf 16 378,40 Punkte an der Kurstafel, nach 16 416,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 484,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 369,21 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 993,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15 087,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 14 700,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,95 Prozent nach oben. 16 484,31 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 9,12 Prozent auf 0,06 CHF), MCH (+ 3,75 Prozent auf 4,15 CHF), Idorsia (+ 3,41 Prozent auf 2,30 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,68 Prozent auf 57,50 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,59 Prozent auf 12,68 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Swatch (N) (-10,88 Prozent auf 33,60 CHF), Swatch (I) (-10,52 Prozent auf 169,30 CHF), Spexis (-8,89 Prozent auf 0,07 CHF), Curatis (-7,69 Prozent auf 6,00 CHF) und GAM (-7,43 Prozent auf 0,23 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 737 693 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 249,775 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Medmix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 63,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at