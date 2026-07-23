SIX-Handel SPI zeigt sich leichter

Am Donnerstag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 1,07 Prozent auf 19 875,46 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,475 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,477 Prozent schwächer bei 19 995,49 Punkten in den Handel, nach 20 091,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 995,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 761,38 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,845 Prozent nach unten. Der SPI wies vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 19 628,72 Punkten auf. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 18 705,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, lag der SPI noch bei 16 831,13 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,95 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell GAM (+ 8,86 Prozent auf 0,07 CHF), lastminutecom (+ 4,94 Prozent auf 13,80 CHF), Bossard (+ 4,44 Prozent auf 235,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,38 Prozent auf 66,70 CHF) und Roche (+ 3,61 Prozent auf 350,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-11,84 Prozent auf 45,40 CHF), Cicor Technologies (-9,47 Prozent auf 126,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), SHL Telemedicine (-7,41 Prozent auf 1,00 CHF) und Nestlé (-7,08 Prozent auf 80,07 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 101 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 288,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at