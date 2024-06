SIX-Handel SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der SPI am Donnerstag.

Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent auf 15 995,81 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,128 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 16 000,56 Punkte an der Kurstafel, nach 16 018,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 990,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 002,90 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,007 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 16 038,17 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, bei 15 249,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 765,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,79 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Molecular Partners (+ 7,87 Prozent auf 9,05 CHF), Klingelnberg (+ 1,81 Prozent auf 16,85 CHF), Medacta (+ 1,48 Prozent auf 123,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 1,27 Prozent auf 11,16 CHF) und Swiss Re (+ 1,26 Prozent auf 112,85 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Relief Therapeutics (-5,13 Prozent auf 1,11 CHF), StarragTornos (-1,94 Prozent auf 50,50 CHF), Orell Fuessli (-1,54 Prozent auf 76,60 CHF), VAT (-1,36 Prozent auf 499,10 CHF) und MCH (-0,86 Prozent auf 4,60 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 138 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,193 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

