SIX-Handel: SPI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Der SPI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der SPI legt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,06 Prozent auf 15 972,81 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,954 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 15 963,69 Punkte an der Kurstafel, nach 15 963,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 981,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 963,69 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,412 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 275,57 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Wert von 14 986,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der SPI einen Wert von 15 117,89 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,63 Prozent zu. Bei 16 048,92 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 3,86 Prozent auf 0,08 CHF), Meyer Burger (+ 2,80 Prozent auf 0,01 CHF), VAT (+ 2,40) Prozent auf 487,00 CHF), DocMorris (+ 1,75 Prozent auf 63,80 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 1,75 Prozent auf 4 070,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Berner Kantonalbank (BEKB) (-2,80 Prozent auf 243,00 CHF), Idorsia (-2,30 Prozent auf 2,20 CHF), Mobimo (-1,72 Prozent auf 257,00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-1,64 Prozent auf 149,50 CHF) und Nestlé (-1,07 Prozent auf 94,04 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 15 238 646 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 245,688 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at