SIX-Handel: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Donnerstag notierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,24 Prozent fester bei 14 119,10 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,880 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,344 Prozent fester bei 14 133,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 084,96 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 189,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 089,15 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,82 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 14 460,47 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.07.2023, den Stand von 14 741,07 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.10.2022, den Wert von 13 414,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 0,532 Prozent. Bei 15 314,62 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 616,90 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 16,00 Prozent auf 0,06 CHF), Molecular Partners (+ 5,35 Prozent auf 3,94 CHF), Aluflexpack (+ 5,31) Prozent auf 12,70 CHF), BACHEM (+ 4,91 Prozent auf 70,45 CHF) und Jungfraubahn (+ 4,45 Prozent auf 154,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (-30,80 Prozent auf 0,17 CHF), Spexis (-22,22 Prozent auf 0,21 CHF), AIRESIS (-13,85 Prozent auf 0,56 CHF) und Talenthouse (-10,91 Prozent auf 0,01 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 23 903 964 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,849 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Achiko-Aktie verzeichnet mit 0,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Varia US Properties-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

