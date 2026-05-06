|
06.05.2026 09:26:05
SK Bioscience Posts Wider Loss In Q1
(RTTNews) - SK bioscience Co. (302440.KS) reported a first quarter net loss attributable to shareholders of parent company of 33.3 billion korean won compared to a loss of 7.5 billion won, last year. Operating loss widened to 44.5 billion won compared to a loss of 15.1 billion won.
First quarter sales were 168.6 billion Korean won compared to 154.6 billion won, prior year, up 9.1%.
Shares of SK bioscience are trading at 44,100 won, up 1.85%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich stabil, während der deutsche Aktienmarkt sich mit Verlusten zeigt. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.