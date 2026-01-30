30.01.2026 06:31:29

SK hynix legte Quartalsergebnis vor

SK hynix gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 12,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 19,51 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,28 Milliarden EUR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 36,83 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SK hynix 19,51 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat SK hynix im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 34,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60,65 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 44,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 33,71 EUR sowie einen Umsatz von 56,30 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
