SK REIT legte Quartalsergebnis vor

SK REIT hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 112,02 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,21 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70,06 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK REIT einen Umsatz von 52,41 Milliarden KRW eingefahren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 68,00 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 36,40 Milliarden KRW ausgegangen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 235,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 216,00 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at