Skipper legte Quartalsergebnis vor

Skipper lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 INR gegenüber 3,35 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 13,71 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,28 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 14,80 Milliarden INR belaufen hatte.

