Skotan legte Quartalsergebnis vor

Skotan präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 PLN je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Skotan ebenfalls 0,020 PLN je Aktie eingebüßt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,0 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 2,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at