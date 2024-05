Sky Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sky Industries präsentierte in der am 21.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 1,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 206,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,25 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,27 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sky Industries im vergangenen Geschäftsjahr 816,60 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sky Industries 745,90 Millionen INR umsetzen können.

