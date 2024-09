SLB bringt die KI-gestützte Plattform Lumi auf den Markt

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat heute die Daten- und KI-Plattform Lumi™ auf den Markt gebracht, welche fortschrittliche Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) – einschließlich generativer KI – in die Arbeitsabläufe der gesamten Energie-Wertschöpfungskette integriert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916937618/de/

The Lumi platform is built on the latest industry standards and will be available on all major cloud service providers as well as on-premises, ensuring its availability to SLB’s global customer base. (Photo: Business Wire)

Die offene, sichere und modulare Plattform ermöglicht den Zugriff auf hochwertige Daten aus dem Bereich unter der Oberfläche, der Oberfläche, der Planung und dem Betrieb, was die bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessert und neue Erkenntnisse sowie Einsichten gewinnt, welche die Qualität und Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene verbessern. Die neuesten Large-Language-Modelle (LLMs) sowie branchenoptimierte Domain-Foundation-Modelle von SLB werden in die Plattform eingebettet, sodass die Kundschaft die Einführung von KI im großen Maßstab beschleunigen kann.

"KI verändert die Dynamik unserer Branche grundlegend, jedoch wird ihr transformatives Potenzial durch die Komplexität der Datenökosysteme unserer Branche behindert", sagte Rakesh Jaggi, Präsident für Digital und Integration bei SLB. "Durch die Lumi Daten- und KI-Plattform werden wir Daten für unsere globale Kundschaft über alle Bereiche hinweg freisetzen und kontextualisieren – so können sie fortschrittliche KI-Workflows skalieren sowie ihre laufende digitale Transformation beschleunigen."

Die Lumi-Plattform basiert auf den neuesten Industriestandards und wird bei allen großen Cloud-Anbietern sowie vor Ort verfügbar sein, sodass sie für den weltweiten Kundenstamm von SLB zur Verfügung steht. Die Kundschaft von SLB kann branchenspezifische traditionelle sowie generative KI-Modelle trainieren und einsetzen, einschließlich grundlegender Modelle für die Erforschung und Produktion (E&P) von SLB. Dies wird die datengestützte Entscheidungsfindung, Betriebsautomatisierung und Echtzeitoptimierung in der gesamten Energiewertschöpfungskette grundlegend verändern.

Die digitale Plattform Delfi™ von SLB wird durch die Nutzung der Datengrundlagen und der maschinellen Lernfähigkeiten der Lumi-Plattform verbessert. Dies wird leistungsfähigere und flexiblere Arbeitsabläufe für die Modellierung von Lagerorten, die Interpretation von Seismik und Bohrlöchern, Richtbohrungen sowie Geosteuerung ermöglichen. Außerdem werden neue Möglichkeiten zur Automatisierung und betrieblichen Effizienz geschaffen, sodass die Energiekundschaft einen hochwertigen, kohlenstoffarmen Betrieb vorantreiben kann.

Die Lumi-Plattform integriert Technologien führender Technologiepartner mit dem digitalen und fachlichen Know-how von SLB, um den Zugang zu Daten und KI-Funktionen über den gesamten Energieerzeugungszyklus hinweg zu erleichtern. Die offene Architektur der Plattform ermöglicht den Zugriff auf Daten aus strukturierten und unstrukturierten Quellen unter Verwendung von standardisierten sowie offenen Protokollen, einschließlich des OSDU® technischen Standards der Open Group, ein offener Datenstandard für die Energiebranche. Sie nutzt Cognite Data Fusion®, um Produktionsdaten zu verbinden und zu analysieren, um den Betrieb zu optimieren. Die Plattform entspricht zudem den Cybersicherheitsstandards des National Institute of Standards and Technology (NIST) sowie den neuen KI-Standards und -Gesetzen.

Die heutige Ankündigung wurde auf dem SLB Digital Forum getätigt, das diese Woche in Monaco stattfindet.

Weitere Informationen zur Lumi Daten- und KI-Plattform finden Sie auf slb.com/Lumi.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916937618/de/