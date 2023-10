SLB bringt Lösung für das Screening und die Bewertung von Kohlenstoffspeichern auf den Markt

SLB (NYSE: SLB) hat heute seine Lösung für das Screening und die Bewertung von Kohlenstoffspeichern auf den Markt gebracht. Diese sorgt für eine Steigerung des Vertrauens in Standortentscheidungen auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Analyse der langfristigen Integrität und des wirtschaftlichen Potenzials einer Anlage.

Die Lösung hilft Kunden, suboptimale Speicherstandorte mit Risikofaktoren zu vermeiden, die wertvolle Zeit und Ressourcen verschwenden und die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass ein Projekt zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) die endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) erreicht.

"CCUS ist eine der kurzfristigsten Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung, muss aber in weniger als drei Jahrzehnten um das 100- bis 200-fache wachsen, um die erwarteten Auswirkungen auf die globalen Netto-Null-Ambitionen zu erreichen", sagte Frederik Majkut, Senior Vice President of Carbon Solutions für den Geschäftsbereich Neue Energie von SLB. "Die Gewährleistung, dass eine Speicheranlage sowohl sicher als auch wirtschaftlich funktioniert, ist entscheidend für die Geschwindigkeit, den Umfang und die Investitionen, die erforderlich sind, um das CCUS-Wachstum für ein kohlenstoffarmes Energieökosystem sinnvoll voranzutreiben."

Die Lösung für das Screening und die Bewertung nutzt sowohl technische als auch nicht-technische Daten, um eine detaillierte Bewertung der Kapazität und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Speicherstandorten vorzunehmen und gleichzeitig potenzielle Risiken zu ermitteln. Ein Benchmark-Vergleich, der sich auf erfolgreiche Speicherprojekte auf der ganzen Welt stützt, wird erstellt, um eine relative Grundlage für die Bewertung der einzelnen Standorte zu schaffen.

SLB verwendet eigene Systeme, die durch fortschrittliche digitale Arbeitsabläufe ergänzt werden, um einen schnellen, nachvollziehbaren und konsistenten Prozess zur Datenvalidierung zu ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Risikoidentifizierung durch Empfindlichkeits- und Unsicherheitsanalysen.

In Trinidad und Tobago arbeitete SLB mit einem Kunden zusammen, um im Vorfeld einer geplanten Lizenzvergabe für die Offshore-Exploration und -Produktion sowie die Kohlenstoffspeicherung potenzielle Speicherstandorte zu prüfen und zu bewerten. SLB bewertete Speicherstandorte in drei geografischen Provinzen, wobei 67 Schlüsselkriterien aus dem SLB-eigenen Verfahren zur Bewertung potenzieller Standorte verwendet wurden. Anschließend wurde eine Empfindlichkeitsanalyse durchgeführt, um den Einfluss verschiedener Eigenschaften und Standortmerkmale auf die Ergebnisse der Bewertung zu verstehen. Die Ergebnisse der Standorte wurden mit den Eigenschaften von Kohlenstoffspeicherbecken in den Vereinigten Staaten und Europa verglichen.

Mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen zur Auswertung von mehr als 2.000 Durchläufen erstellte SLB für den Kunden eine Bewertung der Standorte vom besten bis zum schlechtesten. Das Verfahren ermöglichte es dem Kunden, Gebiete mit besten Untergrund- und Oberflächenmerkmalen sowie Zonen mit hoher Einstufung für eine detailliertere Bewertung und Investition zu priorisieren.

Die heutige Ankündigung erfolgte im Rahmen der ADIPEC, einer internationalen Plattform, die bis zum 5. Oktober in Abu Dhabi stattfindet und Vertreter der Industrie zusammenführt, um dringende, kollektive und verantwortungsvolle Maßnahmen zur schnelleren Dekarbonisierung und Zukunftssicherung unseres Energiesystems zu beschleunigen.

Weitere Informationen zur Lösung für das Screening und die Bewertung von Kohlenstoffspeichern sind abrufbar unter: slb.com/carbon-storage-screening-ranking.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Bereitstellung digitaler Lösungen in großem Maßstab, an der Dekarbonisierung von Industrien sowie an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

