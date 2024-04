SLB kündigt Vereinbarung zur Übernahme von ChampionX in einer Aktientransaktion an

SLB (NYSE: SLB) und ChampionX Corporation (NASDAQ: CHX) gaben heute eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von ChampionX durch SLB in einer reinen Aktientransaktion bekannt. Die Vereinbarung wurde vom ChampionX-Vorstand einstimmig genehmigt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von ChampionX 0,735 SLB-Stammaktien im Austausch für jede ChampionX-Aktie. Nach Abschluss der Transaktion werden die ChampionX-Aktionäre etwa 9 % der ausstehenden SLB-Stammaktien besitzen.

Die Übernahme von ChampionX durch SLB erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Branche. Die Produktionsphase von Öl- und Gasbetrieben umfasst in der Regel den größten Teil des Lebenszyklus einer Anlage von der Fertigstellung bis zur Stilllegung. Daher ist die Fähigkeit von Dienstleistern, Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen über das gesamte Produktionssystem hinweg zu unterstützen, besonders wichtig. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach der Skalierung neuer Technologien wie KI und autonome Operationen im globalen Betrieb.

"Unsere Kunden sind bestrebt, ihre Vermögenswerte zu maximieren und gleichzeitig die Effizienz in der Produktions- und Lagerstättengewinnungsphase ihrer Operationen zu verbessern", sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB. "Dies stellt eine große Chance für Dienstleistungsanbieter dar, die mit ihren Kunden während des gesamten Produktionslebenszyklus zusammenarbeiten, integrierte Lösungen anbieten und einen differenzierten Wert liefern können. Die Kombination der starken, auf die Produktion ausgerichteten Führungsposition von ChampionX in Nordamerika und darüber hinaus mit unserer eigenen internationalen Präsenz, unserem unübertroffenen Technologieportfolio und unserer Innovationsgeschichte wird für unsere Kunden und Stakeholder einen enormen Wert schaffen."

"Unsere Kernstrategie bleibt darauf ausgerichtet, die wachsende Energienachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die Dekarbonisierung und Emissionsreduktion durch Innovation, Skalierung und Digitalisierung in unserem Kerngeschäft Öl und Gas zu beschleunigen. Diese Akquisition wird die Präsenz von SLB im weniger zyklischen und wachsenden Produktions- und Förderbereich erweitern, der eng mit unserer renditeorientierten, kapitalschonenden Strategie übereinstimmt", sagte Le Peuch.

"Die heutige Ankündigung markiert den Beginn eines spannenden nächsten Kapitels für ChampionX", sagte Soma Somasundaram, Präsident und CEO von ChampionX. "Wir haben uns auf den Weg gemacht, das beste produktionsorientierte Unternehmen in unserem Sektor aufzubauen, mit dem Ziel, durch unsere differenzierten Produkte und Technologien sowie unseren starken Finanzmotor Energie freizusetzen. Durch die Übernahme von SLB verfügen wir über ein viel breiteres Portfolio sowie über die Ressourcen und die Reichweite, um weiterhin eine führende Rolle bei der wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Energieversorgung der Welt zu spielen. Unsere Unternehmen haben eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Energie, die Technologie und Innovation einsetzt, um die komplexesten Probleme unserer Kunden zu lösen und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, besser zu versorgen."

"Mit Blick auf die Zukunft bin ich zuversichtlich, dass unsere talentierten Mitarbeiter als Teil eines größeren Unternehmens von größeren Möglichkeiten profitieren werden. Für unsere Aktionäre bietet der Zusammenschluss eine überzeugende Wertschöpfung und die Möglichkeit, von den Synergieeffekten in erheblichem Umfang zu profitieren, einschließlich beschleunigter Wachstumschancen aufgrund der Komplementarität der jeweiligen Portfolios. Ich bewundere seit langem SLBs Fokus auf Technologie und Innovation sowie seine globale Reichweite, und während unserer Zusammenarbeit mit ihnen war ich auch von ihrem Engagement beeindruckt, all das, was ChampionX erfolgreich gemacht hat, zu erhalten und zu nutzen. Abschließend möchte ich unseren Mitarbeitern für ihr anhaltendes Engagement für unser Ziel, Leben zu verbessern, danken", sagte Somasundaram.

SLB erwartet, innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Abschluss der Transaktion durch Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen jährliche Synergien in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar vor Steuern zu erzielen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ChampionX-Aktionäre, der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Es wird erwartet, dass der Abschluss der Transaktion vor Ende 2024 erfolgen wird.

SLB gab heute außerdem bekannt, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren 7 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre zurückzahlen wird. SLB wird seine Aktionärsrendite für 2024 auf ein Ziel von 3 Milliarden Dollar erhöhen und für 2025 ein Ziel von 4 Milliarden Dollar festlegen. "Diese Verpflichtung gegenüber unseren Aktionären für 2024 und 2025 unterstreicht unser Vertrauen in den Wert, den diese Transaktion schaffen wird, und in unsere Fähigkeit, in diesem und im nächsten Jahr weiterhin einen starken Cashflow aus unserem breiteren Portfolio zu generieren", sagte Le Peuch.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über ChampionX

ChampionX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Chemielösungen, künstlichen Hebesystemen und hochentwickelten Geräten und Technologien, die Unternehmen bei der sicheren, effizienten und nachhaltigen Suche und Förderung von Öl und Gas auf der ganzen Welt unterstützen. Das Fachwissen, die innovativen Produkte und die digitalen Technologien von ChampionX ermöglichen eine verbesserte Öl- und Gasförderung, den Transport und die Überwachung von Emissionen in Echtzeit während des gesamten Lebenszyklus eines Bohrlochs. Um mehr über ChampionX zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unter www.championX.com .

