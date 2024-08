SLB OneSubsea erhält von Petrobras einen Großauftrag für zwei Ultratiefwasserprojekte vor der Küste von Brasilien

Aufsichtsrechtliche Mitteilung:

SLB OneSubsea manufacturing facility in Curitiba, Brazil. (Photo: Business Wire)

SLB (NYSE: SLB) gab jetzt bekannt, dass Petrobras (NYSE: PBR) seinem Joint Venture OneSubsea™ im Anschluss an eine Ausschreibung einen Großauftrag für seine standardisierten Unterwasser-Produktionssysteme und damit verbundene Dienstleistungen erteilt hat. Darin geht um die weitere Erschließung von zwei Ölfeldern im strategisch wichtigen Santos-Becken.

Im Rahmen der zweiten Erschließung der Felder Atapu und Sepia wird SLB OneSubsea die nach Petrobras-Standard konfigurierten vertikalen Pre-Salt-Eruptionskreuze, Unterwasser-Verteilereinheiten, Unterwasser-Steuerungssysteme und Pipelinesysteme liefern sowie damit verbundene Dienstleistungen für die Installation, die Inbetriebnahme und die gesamte Lebensdauer des Feldes erbringen. Ein großer Teil der einzusetzenden Technologien und Ausrüstungen, darunter die Eruptionskreuze und Unterwasser-Steuerungssysteme, wird vor Ort in den Betriebsstätten von SLB OneSubsea in Brasilien hergestellt und gewartet.

"Diese Vergabe vertieft unsere geschätzte Partnerschaft mit Petrobras, und wir sind stolz darauf, die Erschließung derart wichtiger Ressourcen für Brasilien zu unterstützen”, sagte Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer von SLB OneSubsea. "Die Nutzung unserer bewährten und vor Ort entwickelten Technologieplattform erleichtert die termingerechte Lieferung und maximiert den lokalen Anteil unserer brasilianischen Produktions- und Serviceeinrichtungen. Brasilien ist für uns ein Schlüsselmarkt, und unsere fortlaufenden Investitionen im Land sind entscheidend für das Wachstum, das wir für die Region planen.”

Diese Projekte ergänzen die erheblichen Investitionen von Petrobras im Pre-Salt-Bereich und ermöglichen den Bau der beiden neuen schwimmenden Plattformen für die Produktion, Lagerung und Entladung (FPSO-Plattformen) P-84 (Atapu) und P-85 (Sepia). Jede dieser Anlagen wird eine tägliche Produktionskapazität von 225.000 Barrel Öl und eine tägliche Verarbeitungskapazität von 10 Millionen Kubikmetern Gas haben.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasser-Ära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasproduktion unserer Kunden zu optimieren, den Unterwasserbetrieb zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zu erschließen, um die Energiewende zu beschleunigen. SLB OneSubsea ist ein von SLB, Aker Solutions und Subsea7 getragenes Joint Venture mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Erfahren Sie mehr unter onesubsea.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

