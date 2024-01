SLB und Nabors geben Zusammenarbeit bekannt, um die Einführung von Automatisierungslösungen für Bohranlagen auszuweiten

SLB (NYSE: SLB) und Nabors Industries (NYSE: NBR, "Nabors") gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um die Einführung automatisierter Bohrsysteme für Öl- und Gasbetreiber und Bohrunternehmen auszuweiten. Die Vereinbarung wird es Kunden ermöglichen, die Anwendungen zur Automatisierung des Bohrens und die Systeme zum Betrieb der Bohranlagen der Unternehmen nahtlos zu integrieren, um die Leistung und Effizienz beim Bohrlochbau zu erhöhen.

Die neue Integration bietet Kunden Zugriff auf eine breitere Palette von Automatisierungstechnologien und eine größere Flexibilität bei der Nutzung ihrer vorhandenen Anlagensteuerungssysteme und -geräte, unabhängig davon, welches Bohranlagen-Betriebssystem sie nutzen: PRECISE™ von SLB oder SmartROS® von Nabors.

"Engpässe bei der Systemintegration sind eines der Haupthindernisse für die weltweite Einführung der Bohrautomatisierung", sagte Jesus Lamas, Präsident von Well Construction, SLB. "Unsere Zusammenarbeit mit Nabors wird E&P-Kunden und Bohrunternehmen auf der ganzen Welt einen besseren Zugang zu Hochleistungs-Bohrfunktionen ermöglichen, einschließlich des autonom direktionalen Bohrens mit Neuro™."

"Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit in der Industrie Hindernisse für die branchenweite Einführung automatisierter Bohrlösungen überwinden kann", sagte Subodh Saxena, Senior Vice President, Technology and Services, Nabors. "Wir freuen uns, mit SLB zusammenzuarbeiten, um einander bestimmte Lösungen zur Verfügung zu stellen und die installierte Basis der digitalen Lösungen von Nabors über die Nabors-Bohranlagen hinaus weiter auszubauen."

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com .

Über Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE: NBR) ist ein führender Anbieter von Spitzentechnologie für die Energieindustrie. Mit Niederlassungen in mehr als 15 Ländern hat Nabors ein globales Netzwerk aus Mitarbeitern, Technologie und Ausrüstung aufgebaut, um Lösungen für eine sichere, effiziente und verantwortungsvolle Energieerzeugung bereitzustellen. Durch die Nutzung seiner Kernkompetenzen, insbesondere in den Bereichen Bohrung, Technik, Automatisierung, Data Science und Fertigung, will Nabors die Zukunft der Energie innovativ gestalten und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Welt ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Nabors und seine führende Rolle in der Energietechnologie: www.nabors.com .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

