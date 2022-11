SLB und Subsea Integration Alliance erhalten Auftrag für das Cypre-Projekt von BP

SLB gab heute den Zuschlag für einen Großauftrag von BP für dessen Cypre-Gasprojekt vor der Küste von Trinidad und Tobago an sein OneSubsea®-Geschäft und die Subsea Integration Alliance bekannt. Der Vertragsumfang umfasst das Engineering, die Beschaffung, den Bau und die Installation (EPCI) der Unterwasser-Produktionssysteme und -Pipelines. Dieser Zuschlag stellt den ersten vollständig integrierten EPCI-Einzelvertrag der Subsea Integration Alliance mit BP und das erste Bauprojekt der Allianz in der karibischen Nation dar.

Das Team der Subsea Integration Alliance hat die erste Vorplanungs- und Entwurfsphase für das Projekt geliefert und geht nun in die vollständige EPCI-Phase über. Die Offshore-Installation soll im Jahr 2024 beginnen.

OneSubsea, der Geschäftsbereich für Unterwassertechnologien, Produktions- und Verarbeitungssysteme von SLB, liefert die Unterwasserproduktionssysteme, die sieben horizontalen Unterwasser-Baumstrukturen, Unterwassersteuerungen und -verbindungssysteme, Verteilungs- und Steuerungssysteme sowie Aftermarket-Dienstleistungen. Subsea7, das ebenfalls zur Subsea Integration Alliance gehört, liefert die Unterwasserpipelines für das Projekt.

"Durch frühzeitiges Engagement, digitale Lösungen und praxiserprobte Standardausrüstung konnten wir das Entwicklungskonzept für das Cypre-Projekt von BP zügig abstecken und frühzeitig Bestellungen für Schlüsselkomponenten aufgeben, sodass zeitliche Risiken für den Projektplan vermieden werden", sagte Don Sweet, Director für das SLB Subsea Production Systems-Geschäft.

"Das Cypre-Projekt von BP ist ein hervorragendes Beispiel für unsere Fähigkeit, die zentralen Stärken der Subsea Integration Alliance zu nutzen: Subsea7 mit seinen Fachkenntnissen in der Durchführung komplexer EPCI-Projekte und OneSubseas verkürzte Lieferzeiten für Unterwasser-Produktionssysteme", sagte Olivier Blaringhem, Chief Executive Officer der Subsea Integration Alliance. "Gemeinsam liefern wir eine hoch entwickelte Lösung, die das erste Gas frühzeitig verfügbar machen wird."

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten vertreten, arbeiten wir jeden Tag an Innovationen für Öl und Gas, der Bereitstellung digitaler Lösungen im großen Maßstab, der Dekarbonisierung von Industriebetrieben und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter: slb.com.

Über Subsea Integration Alliance

Die Subsea Integration Alliance ist eine strategische globale Allianz ohne eigene Rechtspersönlichkeit zwischen Subsea7 und OneSubsea®, dem Unterwassertechnologie-, Produktions- und Verarbeitungsgeschäft von SLB, die den Zweck hat, Feldentwicklungsplanung, Projektabwicklung und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus in einem umfassenden Technologie- und Dienstleistungsportfolio zusammenzuführen. Als Team erzielt die Subsea Integration Alliance eine höhere Leistung für Unterwasserprojekte, indem sie Kunden hilft, die intelligentesten Projekte auszuwählen, zu konstruieren, zu liefern und zu betreiben. Dadurch entfallen kostspielige Revisionen und Verzögerungen und Risiken werden für die gesamte Lebensdauer des Feldes verringert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.subseaintegrationalliance.com.

