SLI aktuell: SLI beginnt Handel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent tiefer bei 1 974,18 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,836 Prozent auf 1 970,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 987,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 974,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 967,92 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.05.2024, lag der SLI noch bei 1 918,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der SLI 1 906,37 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bewegte sich der SLI bei 1 757,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,95 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 0,60 Prozent auf 4 340,00 CHF), ams (+ 0,07 Prozent auf 1,37 CHF), VAT (+ 0,00 Prozent auf 489,70 CHF), Logitech (-0,15 Prozent auf 90,80 CHF) und Swisscom (-0,20 Prozent auf 502,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Nestlé (-1,43 Prozent auf 96,62 CHF), Swatch (I) (-1,14 Prozent auf 186,70 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 240,20 CHF), UBS (-0,99 Prozent auf 28,14 CHF) und Richemont (-0,97 Prozent auf 148,65 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 270 193 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 261,080 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

