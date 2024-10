SLI aktuell: SLI gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Der SLI verlor am Abend an Wert.

Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent auf 1 996,30 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,214 Prozent stärker bei 2 013,15 Punkten, nach 2 008,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 994,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 013,90 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 959,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 985,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 1 702,29 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,20 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,99 Prozent auf 562,50 CHF), Roche (+ 0,63 Prozent auf 271,30 CHF), Adecco SA (+ 0,57 Prozent auf 28,46 CHF), Alcon (+ 0,53 Prozent auf 84,00 CHF) und Logitech (+ 0,42 Prozent auf 75,62 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-7,88 Prozent auf 388,10 CHF), Sandoz (-3,72 Prozent auf 36,96 CHF), ams-OSRAM (-2,83 Prozent auf 9,96 CHF), Richemont (-2,29 Prozent auf 127,85 CHF) und Straumann (-2,05 Prozent auf 128,80 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 272 589 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,833 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,71 erwartet. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

