SLI aktuell: SLI steigt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,35 Prozent auf 1 962,14 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 1 965,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 955,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 962,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 965,24 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der SLI einen Wert von 1 958,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, stand der SLI noch bei 1 914,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, bewegte sich der SLI bei 1 738,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,26 Prozent nach oben. Bei 1 993,61 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,63 Prozent auf 261,90 CHF), Straumann (+ 1,55 Prozent auf 111,10 CHF), VAT (+ 1,20 Prozent auf 506,00 CHF), Logitech (+ 1,15 Prozent auf 87,78 CHF) und Sandoz (+ 0,81 Prozent auf 32,54 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Richemont (-0,87 Prozent auf 143,10 CHF), Zurich Insurance (-0,74 Prozent auf 481,70 CHF), Julius Bär (-0,16 Prozent auf 51,18 CHF), Swatch (I) (-0,05 Prozent auf 191,05 CHF) und Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 760,00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 270 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 253,893 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

