SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Letztendlich kletterte der SLI im SIX-Handel um 0,33 Prozent auf 1 983,05 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,189 Prozent stärker bei 1 980,30 Punkten, nach 1 976,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 979,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 991,96 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,21 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der SLI einen Stand von 1 964,27 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 1 971,56 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.10.2023, einen Wert von 1 624,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,45 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 2,85 Prozent auf 182,20 CHF), Lonza (+ 2,78 Prozent auf 555,40 CHF), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 128,45 CHF), Straumann (+ 1,78 Prozent auf 128,35 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,75 Prozent auf 220,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Temenos (-1,32 Prozent auf 63,75 CHF), Sonova (-1,17 Prozent auf 312,40 CHF), Sandoz (-1,05 Prozent auf 37,61 CHF), Schindler (-0,87 Prozent auf 251,80 CHF) und Givaudan (-0,73 Prozent auf 4 189,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 384 186 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 235,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at