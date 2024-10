SLI-Handel aktuell: SLI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

So bewegte sich der SLI am Dienstag letztendlich

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,74 Prozent leichter bei 1 978,30 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,269 Prozent auf 1 998,47 Punkte an der Kurstafel, nach 1 993,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 973,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 005,23 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der SLI mit 2 015,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 951,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, stand der SLI bei 1 714,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,18 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 1,22 Prozent auf 1 285,50 CHF), Swisscom (+ 0,54 Prozent auf 555,50 CHF), Sandoz (+ 0,11 Prozent auf 35,31 CHF), Lonza (+ 0,11 Prozent auf 535,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 48,99 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-3,55 Prozent auf 72,88 CHF), Adecco SA (-2,50 Prozent auf 28,06 CHF), Temenos (-2,28 Prozent auf 57,85 CHF), Richemont (-2,24 Prozent auf 130,80 CHF) und Roche (-2,07 Prozent auf 265,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 961 907 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 232,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at