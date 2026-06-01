SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab

Am Montagmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,64 Prozent tiefer bei 2 146,85 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,577 Prozent auf 2 148,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 160,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 151,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 144,60 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2 100,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 2 215,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 1 992,34 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,192 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,26 Prozent auf 96,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 182,60 CHF), UBS (+ 0,67 Prozent auf 37,29 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 84,18 CHF) und Julius Bär (+ 0,41 Prozent auf 64,28 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-2,03 Prozent auf 598,40 CHF), Novartis (-1,63 Prozent auf 115,90 CHF), Sonova (-1,54 Prozent auf 204,40 CHF), Swiss Re (-1,49 Prozent auf 115,95 CHF) und Helvetia Baloise (-1,48 Prozent auf 200,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 622 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,214 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at