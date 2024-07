SLI-Handel aktuell: SLI startet in der Verlustzone

SLI-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 1 957,24 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,099 Prozent auf 1 959,73 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 957,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 961,36 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,510 Prozent nach unten. Der SLI wurde vor einem Monat, am 26.06.2024, mit 1 947,09 Punkten bewertet. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 1 855,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der SLI einen Stand von 1 768,70 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,99 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 13,56 Prozent auf 1,24 CHF), Lonza (+ 1,79 Prozent auf 569,80 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 280,20 CHF), Swatch (I) (+ 0,48 Prozent auf 176,60 CHF) und Logitech (+ 0,46 Prozent auf 78,06 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Holcim (-3,10 Prozent auf 80,76 CHF), Straumann (-1,63 Prozent auf 111,70 CHF), Nestlé (-1,46 Prozent auf 87,52 CHF), Lindt (-0,82 Prozent auf 10 900,00 CHF) und Alcon (-0,78 Prozent auf 81,34 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 938 791 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 251,362 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,36 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

