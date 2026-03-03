Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

SIX-Handel im Fokus 03.03.2026 12:26:51

SLI-Handel aktuell: SLI tiefrot

SLI-Handel aktuell: SLI tiefrot

Anleger in Zürich bekommen am Dienstag kalte Füße.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 3,06 Prozent tiefer bei 2 121,72 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,47 Prozent auf 2 156,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 188,77 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 158,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 109,56 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 140,96 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 078,84 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 141,01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,36 Prozent nach unten. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 099,01 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Nestlé (-1,57 Prozent auf 81,90 CHF), Schindler (-1,69 Prozent auf 290,00 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 521,20 CHF), Swisscom (-1,74 Prozent auf 704,50 CHF) und Logitech (-1,78 Prozent auf 69,44 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-6,71 Prozent auf 536,40 CHF), Helvetia Baloise (-5,77 Prozent auf 186,10 CHF), Swiss Life (-5,23 Prozent auf 823,00 CHF), Amrize (-4,69 Prozent auf 46,90 CHF) und Julius Bär (-4,47 Prozent auf 61,56 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 235 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 316,416 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Partners Group AG

