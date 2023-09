SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag.

Am Freitag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,55 Prozent tiefer bei 1 725,03 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,517 Prozent schwächer bei 1 725,65 Punkten, nach 1 734,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 722,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 730,84 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,93 Prozent nach unten. Der SLI wies vor einem Monat, am 22.08.2023, einen Stand von 1 711,16 Punkten auf. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, bei 1 740,62 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2022, den Wert von 1 557,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 2,62 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. 1 631,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,26 Prozent auf 116,65 CHF), Swatch (I) (+ 0,79 Prozent auf 242,60 CHF), Givaudan (+ 0,44 Prozent auf 2 961,00 CHF), Alcon (+ 0,20 Prozent auf 71,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,10 Prozent auf 574,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Adecco SA (-2,03 Prozent auf 37,16 CHF), SGS SA (-1,65 Prozent auf 77,54 CHF), Lindt (-1,63 Prozent auf 10 250,00 CHF), Sonova (-1,55 Prozent auf 216,50 CHF) und Sika (-1,46 Prozent auf 236,40 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 581 935 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 286,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

