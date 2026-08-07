SM Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SM Energy hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 4,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SM Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,24 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SM Energy 792,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at