Small Cap Danmark A-S: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Small Cap Danmark A-S hat am 07.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,17 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Small Cap Danmark A-S -0,100 DKK je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 32,9 Millionen DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Small Cap Danmark A-S 16,0 Millionen DKK umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,120 DKK beziffert. Im Vorjahr waren -0,440 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 52,79 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 46,18 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at