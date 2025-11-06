Smartcraft ASA präsentierte Quartalsergebnisse

Smartcraft ASA hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 137,8 Millionen NOK gegenüber 131,9 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

