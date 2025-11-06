|
06.11.2025 06:31:29
Smartcraft ASA präsentierte Quartalsergebnisse
Smartcraft ASA hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 NOK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 137,8 Millionen NOK gegenüber 131,9 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
