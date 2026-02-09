Smartlink Network Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Smartlink Network Systems präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,55 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 627,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 537,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at