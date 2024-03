SMI aktuell: SMI am Mittag mit Kursplus

In Zürich ist am Dienstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 11 688,00 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,286 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,312 Prozent auf 11 721,59 Punkte an der Kurstafel, nach 11 685,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 684,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 744,72 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI wurde vor einem Monat, am 12.02.2024, mit 11 179,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wies der SMI einen Wert von 11 151,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 765,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 4,63 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 744,72 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 1,40 Prozent auf 27,49 CHF), Logitech (+ 1,26 Prozent auf 80,30 CHF), Holcim (+ 0,90 Prozent auf 75,96 CHF), Partners Group (+ 0,83 Prozent auf 1 276,50 CHF) und Geberit (+ 0,72 Prozent auf 530,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Novartis (-1,37 Prozent auf 87,58 CHF), Lonza (-0,48 Prozent auf 456,00 CHF), Alcon (-0,39 Prozent auf 76,90 CHF), Givaudan (-0,23 Prozent auf 3 930,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,22 Prozent auf 40,86 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 842 905 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,120 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,97 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at