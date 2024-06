SMI aktuell: SMI am Nachmittag fester

So bewegt sich der SMI am Dienstagnachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,32 Prozent fester bei 12 042,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,407 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 046,28 Zählern und damit 0,356 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 003,52 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 11 996,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 048,75 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der SMI einen Stand von 12 037,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, stand der SMI bei 11 623,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 11 386,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 295,18 Punkte. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Life (+ 1,57 Prozent auf 647,60 CHF), Lonza (+ 1,40 Prozent auf 479,40 CHF), Swiss Re (+ 1,23 Prozent auf 111,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 50,92 CHF) und Partners Group (+ 1,09 Prozent auf 1 157,50 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-0,49 Prozent auf 141,40 CHF), Sonova (-0,33 Prozent auf 270,80 CHF), Nestlé (-0,29 Prozent auf 94,82 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 93,28 CHF) und Alcon (-0,10 Prozent auf 78,48 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 643 060 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,627 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

