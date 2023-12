SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus

Am Freitag sprang der SMI via SIX zum Handelsende um 0,95 Prozent auf 11 071,77 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,249 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 10 974,79 Punkte an der Kurstafel, nach 10 968,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 10 961,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 089,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,47 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 08.11.2023, mit 10 595,06 Punkten bewertet. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.09.2023, den Wert von 10 948,59 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 11 004,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,848 Prozent aufwärts. Bei 11 616,37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 2,57 Prozent auf 115,75 CHF), Logitech (+ 2,12 Prozent auf 78,18 CHF), UBS (+ 1,79 Prozent auf 25,01 CHF), Roche (+ 1,54 Prozent auf 253,30 CHF) und Swiss Life (+ 1,38 Prozent auf 571,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-0,16 Prozent auf 508,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,09 Prozent auf 450,60 CHF), Sika (+ 0,12 Prozent auf 245,70 CHF), Alcon (+ 0,13 Prozent auf 63,10 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 329,20 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 018 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,345 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

