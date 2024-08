SMI aktuell: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,80 Prozent auf 11 451,03 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,413 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,117 Prozent stärker bei 11 556,78 Punkten, nach 11 543,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11 613,79 Punkte, das Tagestief hingegen 11 417,16 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der SMI bei 12 006,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 327,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 11 098,48 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 2,51 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 434,03 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 4,71 Prozent auf 268,80 CHF), Swiss Re (+ 1,41 Prozent auf 100,70 CHF), Swiss Life (-0,06 Prozent auf 626,40 CHF), Holcim (-0,13 Prozent auf 74,12 CHF) und Partners Group (-0,28 Prozent auf 1 076,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-2,13 Prozent auf 121,50 CHF), Logitech (-1,79 Prozent auf 71,20 CHF), Novartis (-1,17 Prozent auf 92,36 CHF), Givaudan (-1,15 Prozent auf 4 039,00 CHF) und Geberit (-1,12 Prozent auf 514,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 148 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 245,863 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at