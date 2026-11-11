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SMI-Marktbericht 11.11.2026 15:58:48

SMI aktuell: SMI notiert im Plus

SMI aktuell: SMI notiert im Plus

So bewegt sich der SMI nachmittags.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,04 Prozent auf 15 043,57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,721 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,200 Prozent auf 15 007,89 Punkte an der Kurstafel, nach 15 037,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 15 077,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 986,75 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der SMI bei 13 787,40 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 14 575,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der SMI mit 12 702,08 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,56 Prozent nach oben. 15 092,56 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,42 Prozent auf 82,92 CHF), Galderma (+ 2,47 Prozent auf 193,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 70,36 CHF), Sandoz (+ 1,68 Prozent auf 84,78 CHF) und UBS (+ 0,84 Prozent auf 40,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-4,23 Prozent auf 59,26 CHF), Swiss Life (-1,64 Prozent auf 974,40 CHF), Novartis (-0,74 Prozent auf 133,48 CHF), Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF) und Holcim (-0,37 Prozent auf 75,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Alcon-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 618 228 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 345,819 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,76 -0,45% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,80 -0,43% Alcon AG
Galderma 209,50 -0,80% Galderma
Holcim AG 81,10 -0,49% Holcim AG
Logitech S.A. 90,92 0,49% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 93,29 0,27% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 144,38 -0,21% Novartis AG
Partners Group AG 710,20 0,03% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 435,00 -0,09% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 93,80 1,96% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 060,50 -0,14% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 163,65 -0,18% Swiss Re AG
UBS 43,69 -2,00% UBS

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