SMI aktuell: SMI sackt letztendlich ab

Am Donnerstag fiel der SMI via SIX zum Handelsende um 0,34 Prozent auf 11 455,65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,239 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,027 Prozent leichter bei 11 492,07 Punkten, nach 11 495,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 537,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 427,48 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,400 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 11.03.2024, den Wert von 11 685,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der SMI 11 153,62 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, stand der SMI noch bei 11 265,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 1,13 Prozent auf 267,80 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 540,20 CHF), Sonova (+ 0,86 Prozent auf 258,20 CHF), Roche (+ 0,76 Prozent auf 226,10 CHF) und Geberit (+ 0,51 Prozent auf 510,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen UBS (-2,51 Prozent auf 26,39 CHF), Zurich Insurance (-1,24 Prozent auf 469,20 CHF), Swiss Re (-1,08 Prozent auf 105,40 CHF), Richemont (-1,05 Prozent auf 132,05 CHF) und Swiss Life (-0,90 Prozent auf 618,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 784 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,470 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

