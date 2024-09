SMI aktuell: SMI zum Start des Freitagshandels leichter

Der SMI setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 11 964,23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,446 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,441 Prozent tiefer bei 11 978,33 Punkten, nach 12 031,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 978,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 956,61 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 3,68 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 510,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wurde der SMI mit 12 241,25 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.09.2023, den Wert von 10 924,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,11 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0,71 Prozent auf 4 397,00 CHF), Sonova (+ 0,17 Prozent auf 301,50 CHF), Partners Group (-0,05 Prozent auf 1 099,50 CHF), Nestlé (-0,11 Prozent auf 88,38 CHF) und Sika (-0,15 Prozent auf 261,90 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Logitech (-1,16 Prozent auf 71,68 CHF), Novartis (-0,99 Prozent auf 97,93 CHF), Holcim (-0,98 Prozent auf 78,78 CHF), Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 249,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,95 Prozent auf 45,88 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 384 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 246,155 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

